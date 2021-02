Le parole del direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova (Di lunedì 15 febbraio 2021) "Non serve un lockdown generale per le varianti covid", così Matteo Bassetti. Covid, Bassetti: “Non serve un lockdown, qualcuno è un disco rotto” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 febbraio 2021) "Non serve un lockdown generale per le varianti covid", così Matteo Bassetti. Covid, Bassetti: “Non serve un lockdown, qualcuno è un disco rotto” su Notizie.it.

poliziadistato : Amore e passione, due parole simbolo del #SanValentino, che guidano il nostro #essercisempre al vostro servizio ogn… - borghi_claudio : @deipresocratici @carlini_mara @ValentinoStell @riccardosanna14 @etventadv @giulianol @massimogara Ho visto ormai d… - ilfoglio_it : Investire sul futuro dei giovani, non sui propri follower. Perché il miglior alleato di Draghi sarà la generazione… - DiegoMozzo : RT @francelenzi: riprendendo le parole di Draghi del 2012, provo a spiegare perché non c'è nessun miracolo sullo spread, ma la ripresa di u… - foliedennui : RT @claudiocerasa: Investire sul futuro dei giovani, non sui propri follower. Perché il miglior alleato di Draghi sarà la generazione che c… -