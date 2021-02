Le ex M5s Nugnes e Fattori stanno con Sinistra italiana: “Voteremo no alla fiducia a Draghi. Il governo è molto posizionato a destra” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non solo Nicola Fratoianni, ma anche le ex M5s Paola Nugnes ed Elena Fattori voteranno No alla fiducia al governo Draghi. Le due senatrici del gruppo Misto-Leu sposano quindi la linea dell’assemblea nazionale di Sinistra italiana – dalla quale si sono discostati Loredana De Petris ed Erasmo Palazzotto – parlando di una scelta “che condividiamo e accogliamo con entusiasmo”, perché il Paese ha “assoluto bisogno” di una “opposizione da Sinistra a questo governo molto posizionato a destra, di tutti e di nessuno, certamente sbilanciato sugli interessi della finanza che temiamo non sarà l’interesse delle fasce sociali più deboli, dei territori più disagiati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non solo Nicola Fratoianni, ma anche le ex M5s Paolaed Elenavoteranno Noal. Le due senatrici del gruppo Misto-Leu sposano quindi la linea dell’assemblea nazionale di– dquale si sono discostati Loredana De Petris ed Erasmo Palazzotto – parlando di una scelta “che condividiamo e accogliamo con entusiasmo”, perché il Paese ha “assoluto bisogno” di una “opposizione daa questo, di tutti e di nessuno, certamente sbilanciato sugli interessi della finanza che temiamo non sarà l’interesse delle fasce sociali più deboli, dei territori più disagiati ...

