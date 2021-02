Lazio, Milinkovic-Savic dimentica l’Inter: «Siamo pronti per nuove vittorie» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, dimentica la sconfitta contro l’Inter e pensa al prossimo impegno di Serie A con la Sampdoria Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, dimentica la sconfitta contro l’Inter e pensa al prossimo impegno di Serie A con la Sampdoria. Le sue dichiarazioni su Instagram: «pronti a trasformare la delusione in motivazione per nuove vittorie. Mai mollare Armata!». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sergej, centrocampista dellala sconfitta controe pensa al prossimo impegno di Serie A con la Sampdoria Sergej, centrocampista dellala sconfitta controe pensa al prossimo impegno di Serie A con la Sampdoria. Le sue dichiarazioni su Instagram: «a trasformare la delusione in motivazione per. Mai mollare Armata!». Leggi su Calcionews24.com

