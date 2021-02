Lavoro, Orlando: “Tra priorità in agenda riforma ammortizzatori sociali e crisi occupazionale” (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Si tratta del primo di una serie di incontri che stiamo programmando con tutte le parti sociali, per avviare un’interlocuzione sulle questioni più stringenti e per la definizione dell’agenda del ministero. Dal confronto sono emerse una serie di questioni molto serie e importanti, aggravate dalla crisi economica e sociale che colpisce il Paese e che richiedono risposte urgenti ed efficaci”. È quanto ha affermato il ministro del Lavoro Andrea Orlando commentando sul suo profilo Facebook l’incontro in videoconferenza con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Dopo i sindacati martedì il ministro incontrerà anche le imprese da Confindustria a Confcommercio e Confesercenti. “Gran parte dei temi emersi – ha proseguito Orlando – erano già oggetto dell’attenzione e del ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Si tratta del primo di una serie di incontri che stiamo programmando con tutte le parti, per avviare un’interlocuzione sulle questioni più stringenti e per la definizione dell’del ministero. Dal confronto sono emerse una serie di questioni molto serie e importanti, aggravate dallaeconomica e sociale che colpisce il Paese e che richiedono risposte urgenti ed efficaci”. È quanto ha affermato il ministro delAndreacommentando sul suo profilo Facebook l’incontro in videoconferenza con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Dopo i sindacati martedì il ministro incontrerà anche le imprese da Confindustria a Confcommercio e Confesercenti. “Gran parte dei temi emersi – ha proseguito– erano già oggetto dell’attenzione e del ...

