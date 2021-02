Lavoro, l’onda lunga delle restrizioni: oltre 50mila posti a rischio in Campania (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Come Fim Cisl Campania non giudichiamo mai i ministri dal cognome che portano ma sempre dall’operato e dal Lavoro che svolgono e auspichiamo per il bene dei lavoratori e delle lavoratrici che il ministro Giorgetti sia totalmente in discontinuità con i responsabili del Dicastero che l’hanno preceduto, visto ad oggi che nessun tavolo di crisi delle aziende metalmeccaniche campane ha trovato una soluzione positiva”. E’ quanto sottolinea, in una nota, il segretario generale Fim Cisl Campania, Raffaele Apetino. “Non c’è un minuto da perdere e, subito dopo il giuramento davanti al Capo dello Stato, ci aspettiamo che il ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti e il ministro del Lavoro Orlando convochino subito un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali per affrontare le ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Come Fim Cislnon giudichiamo mai i ministri dal cognome che portano ma sempre dall’operato e dalche svolgono e auspichiamo per il bene dei lavoratori elavoratrici che il ministro Giorgetti sia totalmente in discontinuità con i responsabili del Dicastero che l’hanno preceduto, visto ad oggi che nessun tavolo di crisiaziende metalmeccaniche campane ha trovato una soluzione positiva”. E’ quanto sottolinea, in una nota, il segretario generale Fim Cisl, Raffaele Apetino. “Non c’è un minuto da perdere e, subito dopo il giuramento davanti al Capo dello Stato, ci aspettiamo che il ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti e il ministro delOrlando convochino subito un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali per affrontare le ...

