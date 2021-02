Lasagna: “Il gol arriverà, ci vuole tempo. Oggi tre punti pesanti” (Di martedì 16 febbraio 2021) Kevin Lasagna, attaccante dell’Hellas Verona, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma: “Abbiamo fatto una grande rimonta con grande spirito di squadra. Sono tre punti pesanti dopo due sconfitte. Il gol arriverà, mi sto trovando in allenamento, ci vuole qualche settimana per entrare nel gioco ma sto cercando di migliorarmi. Avevamo tante assenze, è stato bello lo spirito di squadra, siamo stati bravi”. Foto: Twitter Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 febbraio 2021) Kevin, attaccante dell’Hellas Verona, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma: “Abbiamo fatto una grande rimonta con grande spirito di squadra. Sono tredopo due sconfitte. Il gol, mi sto trovando in allenamento, ciqualche settimana per entrare nel gioco ma sto cercando di migliorarmi. Avevamo tante assenze, è stato bello lo spirito di squadra, siamo stati bravi”. Foto: Twitter Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ParmaLiveTweet : Hellas Verona, Lasagna: 'Bravi a rimontare, il gol arriverà presto' - mariocaruso90 : (sì, con l’assist di Lasagna e il gol di Dimarco avevo vinto al fantacalcio) - Ruggero1991 : Ho un urgente bisogno di un gol di Lasagna o Lazovic. - barbs99_luca : Al mio avversario per pareggiare serve un gol di Lasagna, Dimarco o Barak. Ovviamente uno ha già segnato, ora spero di non perdere. - Fra_Conti5 : @YvanGoSlow24 A me serve gol di lasagna e di Marco che prende 6 -