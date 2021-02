Lamorgese non ha indossato una mascherina con la scritta «Refugees Welcome» durante il giuramento (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il 13 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra Luciana Lamorgese indossare una mascherina con la scritta «Refugees Welcome» (in italiano, «Benvenuti rifugiati») durante il giuramento da ministra dell’Interno del nuovo governo guidato Mario Draghi. Nella foto compare anche questa scritta: «Il giuramento della Lamorgese con lo slogan pro migranti!!!». Il riferimento è al network europeo Refugees Welcome nato nel 2014 e che opera nel campo delle politiche dell’accoglienza e dell’inclusione sociale dei rifugiati. La notizia oggetto della nostra analisi è falsa. L’immagine è stata modificata: in quella originale sulla mascherina della ministra ... Leggi su facta.news (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il 13 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra Lucianaindossare unacon la» (in italiano, «Benvenuti rifugiati»)ilda ministra dell’Interno del nuovo governo guidato Mario Draghi. Nella foto compare anche questa: «Ildellacon lo slogan pro migranti!!!». Il riferimento è al network europeonato nel 2014 e che opera nel campo delle politiche dell’accoglienza e dell’inclusione sociale dei rifugiati. La notizia oggetto della nostra analisi è falsa. L’immagine è stata modificata: in quella originale sulladella ministra ...

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese non Campobasso - Ventilata soppressione presidio Polfer, Ortis scrive al ministro Lamorgese

... non certo con una soppressione di Uffici di Polizia. L'ufficio Polfer di Campobasso ha infatti ... Di qui l'interrogazione al Ministro Lamorgese per evitare la chiusura del presidio, da scongiurare a ...

Romeo: Lega ha 'cacciato' Conte/ "Scombinati piani della sinistra: ora Paese riparte"

I PIANI DELLA LEGA NEL GOVERNO DRAGHI Non sono tutte rosa e fiori però e Romeo lo sa benissimo ammettendo che il vero tasto dolente del Governo Draghi sono le riconferme di Speranza, Lamorgese e Di ...

Luciana Lamorgese resta all'Interno, la prefetta figlia d'arte prestata alla politica la Repubblica GIORGIA MELONI: ''SE IL BUONGIORNO SI VEDE DAL MATTINO, NON SONO PARTICOLARMENTE OTTIMISTA SUL GOVERNO DRAGHI...''

"Sinceramente speravo in qualcosa di meglio per l'Italia. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, devo dire che non sono particolarmente ottimista. Oggi proporrò alla direzione nazionale di Fratelli ...

Gli uomini nominati a prescindere

Ogni volta che si denuncia la mancanza di donne in organi politici o istituzionali, negli incarichi dirigenziali come negli incontri pubblici, puntualmente arriva il lamento di qualche pappagallo (ma ...

