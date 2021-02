L’amore di Pietrofesa | cibo ai senzatetto nella serata di San Valentino VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Gesto di grande generosità da parte di Ciro. Succede il 14 febbraio:freddissimadedicata a San, il coordinatore provinciale dell’Anva Confesercenti si è affacciato dalla sua abitazione di Torrione ed ha visto un giaciglio sotto i portici, unico ‘riparo’ di un paio di. Toccato nel profondo, ha agito. Ha riempito un paio di buste con generi alimentari e le ha portate a quelle sfortunate persone. Afferma: “San: in questa giornata tutti festeggianoper una ragazza, per una compagna, per la moglie, per la mamma. Iolo festeggio ogni giorno, non solo oggi. Chi ama, amerà per sempre. Bisogna però amare anche il nostro prossimo, specie in un momento ...