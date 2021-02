L’altra Campania- L’Avellino batte la Juve Stabia tra le polemiche, crisi Turris (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non c’è derby senza polemiche e così è stato anche tra Juve Stabia e Avellino. I lupi hanno espugnato il “R.Menti” per 1-0 ma le … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non c’è derby senzae così è stato anche trae Avellino. I lupi hanno espugnato il “R.Menti” per 1-0 ma le … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

oriano_david : @chipswilliams1 Di Maio zitt zitt quatt quatt si sta vestendo da DC doc.D’altra parte l’UniversitàDC ha 1a sede in… - Filippo12174583 : @WRicciardi vista l' emergenza sanitaria ,come mai non bloccate gli spostamenti da una regione all'altra per il con… - oriano_david : @parcesepulto Di Maio zitt zitt quatt quatt si sta vestendo da DC doc.D’altra parte l’UniversitàDC ha 1a sede in Ca… - oriano_david : @mptuitter @CalaminiciM Di Maio zitt zitt quatt quatt si sta vestendo da DC doc.D’altra parte l’UniversitàDC ha 1a… - oriano_david : @jacopo_iacoboni Di Maio zitt zitt quatt quatt si sta vestendo da DC doc.D’altra parte l’UniversitàDC ha 1a sede in… -

Ultime Notizie dalla rete : L’altra Campania Toscana in zona gialla, Campania arancione: da quando, e le regole Corriere della Sera