Lady Diana come Meghan Markle | l’annuncio della seconda gravidanza a San Valentino

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tale madre tale figlio e tale nuora. 14 Febbraio 2021 e 14 febbraio 1984.e Harry hanno atteso il giorno di Sanper annunciare che sono in attesa del loro secondo figlio.fece lo stesso. L’arrivo di Harry fu annunciato il giornofesta degli innamorati del 1984. William aveva 20 mesi. Archie ne compirà due il prossimo 6 maggio. Trentasette anni dopo…e Harry hanno annunciato di aspettare un secondo figlio il 14 febbraio.aveva scelto lo stesso giorno, la festa degli innamorati, per annunciare il prossimo arrivo di Harry. Foto Daily Mail Harry nacque il 15 settembre successivo.nascita del nuovo Baby Sussex non si hanno al momento ...

Pare che Barbara Barnes, la prima a prendersi cura di William e Harry nei primi anni '80 , fu licenziata da Lady Diana perché i bambini si erano legati troppo a lei . Si racconta che Lady Diana fosse una ...Ottobre 1996. A Rimini, a un convegno, la giornalista Cristina Parodi incontra Lady Diana. Chiacchierano per mezz'ora, ma il contenuto di quella conversazione privata non dev'essere divulgato. E così sarà, per 25 anni. Lady Diana, che aveva da poco divorziato da Carlo, le confidò di ...Il Duca e la Duchessa del Sussex, Harry e Meghan, aspettano il loro secondo figlio: lo ha confermato un portavoce della coppia alla Bbc. Il portavoce ha ...