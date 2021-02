L’Accademia della Crusca boccia il neo-ministro dell’Istruzione: “Quelle frasi meritano un 5,5” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il neo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi alcuni giorni per spiegare quando aveva appreso che avrebbe ricoperto quel ruolo nel nuovo governo guidato da Mario Draghi aveva detto “l’ho imparato ieri sera”. Una frase che ha fatto scoppiare subito la polemica. “Ho commentato la mia nomina da ministro, dopo il giuramento, utilizzando un’espressione tipica emiliana. L’emozione del momento mi ha già fatto guadagnare un’imitazione del bravissimo Crozza, peraltro splendida”, si era difeso il ministro Bianchi ai microfoni dell’Ansa. Ma la frase è giusta o sbagliata? A rispondere, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Claudio Marazzini, presidente delL’Accademia della Crusca, che ha spiegato: “Il ministro si è difeso dicendo che a Ferrara si dice ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il neoPatrizio Bianchi alcuni giorni per spiegare quando aveva appreso che avrebbe ricoperto quel ruolo nel nuovo governo guidato da Mario Draghi aveva detto “l’ho imparato ieri sera”. Una frase che ha fatto scoppiare subito la polemica. “Ho commentato la mia nomina da, dopo il giuramento, utilizzando un’espressione tipica emiliana. L’emozione del momento mi ha già fatto guadagnare un’imitazione del bravissimo Crozza, peraltro splendida”, si era difeso ilBianchi ai microfoni dell’Ansa. Ma la frase è giusta o sbagliata? A rispondere, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Claudio Marazzini, presidente del, che ha spiegato: “Ilsi è difeso dicendo che a Ferrara si dice ...

