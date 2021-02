“La variante inglese uccide di più”: lo studio voluto da Biden, Johnson, Merkel e Macron oggi al vaglio del Comitato tecnico scientifico (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’hanno voluto Joe Biden, Angela Merkel, Boris Johnson ed Emmanuel Macron. E le conclusioni sono tutt’altro che rassicuranti: “La variante inglese uccide di più”. Ha una letalità maggiore tra il 20 e il 30 per cento. E anche le altre mutazioni di Sars-Cov-2 comportano problemi nella lotta alla pandemia: quella brasiliana non crea immunità aprendo al rischio di re-infezione, mentre quella sudafricana depotenzia l’efficacia del vaccino di Astrazeneca. L’inchiesta scientifica che terrorizza i governi arriva oggi sul tavolo del Comitato tecnico scientifico ed è destinata ad aprire il dibattito sulla necessità di raccomandare nuove chiusure. Si spiega così l’allarme lanciato domenica da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’hannoJoe, Angela, Borised Emmanuel. E le conclusioni sono tutt’altro che rassicuranti: “Ladi più”. Ha una letalità maggiore tra il 20 e il 30 per cento. E anche le altre mutazioni di Sars-Cov-2 comportano problemi nella lotta alla pandemia: quella brasiliana non crea immunità aprendo al rischio di re-infezione, mentre quella sudafricana depotenzia l’efficacia del vaccino di Astrazeneca. L’inchiesta scientifica che terrorizza i governi arrivasul tavolo deled è destinata ad aprire il dibattito sulla necessità di raccomandare nuove chiusure. Si spiega così l’allarme lanciato domenica da ...

