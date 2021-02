La Ue loda l’Italia per il Recovery Plan, ma secondo Renzi era tutto da riscrivere (Di lunedì 15 febbraio 2021) Recovery Plan, la Ue promuove il lavoro di Gualtieri e del governo: “Bene l’impostazione generale” In una lettera inviata l’11 febbraio scorso all’allora ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, la Ue ha promosso il governo italiano sull’impostazione generale del Recovery Plan. Si tratta di una notizia passata quasi sotto traccia a causa del cambio di governo, ma che ha una certa rilevanza politica. Uno dei motivi, se non quello principale, per cui il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha fatto cadere il Conte bis a favore del nuovo esecutivo è proprio per la scrittura del Recovery Plan, giudicata, anche da diversi commentatori, come insufficiente e inadeguata. Non a caso lo stesso Renzi, subito dopo l’incarico a Draghi, ha affermato che il ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 febbraio 2021), la Ue promuove il lavoro di Gualtieri e del governo: “Bene l’impostazione generale” In una lettera inviata l’11 febbraio scorso all’allora ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, la Ue ha promosso il governo italiano sull’impostazione generale del. Si tratta di una notizia passata quasi sotto traccia a causa del cambio di governo, ma che ha una certa rilevanza politica. Uno dei motivi, se non quello principale, per cui il leader di Italia Viva Matteoha fatto cadere il Conte bis a favore del nuovo esecutivo è proprio per la scrittura del, giudicata, anche da diversi commentatori, come insufficiente e inadeguata. Non a caso lo stesso, subito dopo l’incarico a Draghi, ha affermato che il ...

