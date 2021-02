La travagliata storia d’amore di Arisa con Andrea Di Carlo è già agli sgoccioli? (Di lunedì 15 febbraio 2021) La cantante Arisa da qualche mese sta vivendo una storia d’amore con Andrea Di Carlo ma sembrerebbe fin troppo travagliata per continuare Da mesi ormai Arisa sembra fare coppia fissa con il manager Andrea Di Carlo, ma non è tutto oro ciò che luccica. I fan più attenti hanno infatti notato che, nonostante tra i due ci sia una bella sintonia, le litigate e le incomprensioni solo all’ordine del giorno. In particolare, è stata notata la travagliata vicenda dell’anello. Sembrerebbe che lui gliene avesse regalato uno ma c’è stato un po’ di tira e molla e l’anello è stato più di una volta restituito e poi rimesso al dito della cantante. Quali saranno le motivazioni? Oltre all’anello, ... Leggi su zon (Di lunedì 15 febbraio 2021) La cantanteda qualche mese sta vivendo unaconDima sembrerebbe fin troppoper continuare Da mesi ormaisembra fare coppia fissa con il managerDi, ma non è tutto oro ciò che luccica. I fan più attenti hanno infatti notato che, nonostante tra i due ci sia una bella sintonia, le litigate e le incomprensioni solo all’ordine del giorno. In particolare, è stata notata lavicenda dell’anello. Sembrerebbe che lui gliene avesse regalato uno ma c’è stato un po’ di tira e molla e l’anello è stato più di una volta restituito e poi rimesso al dito della cantante. Quali saranno le motivazioni? Oltre all’anello, ...

MuseoArcheoCa : RT @PalazzoRealeNap: Per la nuova rubrica #operedaidepositi, nella giornata di #sanvalentino2021 presentiamo per la prima volta un dipinto… - kairanhogws : la storia d'amore più travagliata e romantica di sempre - CultureLover_it : RT @PalazzoRealeNap: Per la nuova rubrica #operedaidepositi, nella giornata di #sanvalentino2021 presentiamo per la prima volta un dipinto… - TerraDiPalma : RT @PalazzoRealeNap: Per la nuova rubrica #operedaidepositi, nella giornata di #sanvalentino2021 presentiamo per la prima volta un dipinto… - Vicky84992994 : RT @PalazzoRealeNap: Per la nuova rubrica #operedaidepositi, nella giornata di #sanvalentino2021 presentiamo per la prima volta un dipinto… -