La tavola rotonda di Banca Ifis a Cortina 2021: “Accanto allo sport, per vincere insieme” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Banca Ifis, partner dei mondiali di sci alpino Cortina 2021, ha organizzato la tavola rotonda “sport, Banche e imprese. insieme per vincere“, svoltasi oggi a Casa Veneto presso l’Hotel de la Poste di Cortina d’Ampezzo, con la moderazione di Gianni Valenti, Vice Direttore Vicario de La Gazzetta dello sport. L’evento ha affrontato i temi legati al mondo dello sport, un settore certamente in crisi a causa della pandemia di Covid-19, ma anche capace di elaborare soluzioni creative e resilienti, come la stessa organizzazione di Cortina 2021 testimonia in maniera evidente. Ernesto Fürstenberg Fassio, Vice Presidente di Banca ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 febbraio 2021), partner dei mondiali di sci alpino, ha organizzato la, Banche e imprese.per“, svoltasi oggi a Casa Veneto presso l’Hotel de la Poste did’Ampezzo, con la moderazione di Gianni Valenti, Vice Direttore Vicario de La Gazzetta dello. L’evento ha affrontato i temi legati al mondo dello, un settore certamente in crisi a causa della pandemia di Covid-19, ma anche capace di elaborare soluzioni creative e resilienti, come la stessa organizzazione ditestimonia in maniera evidente. Ernesto Fürstenberg Fassio, Vice Presidente di...

