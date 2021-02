La storia del successo del Bhutan nella battaglia contro il Covid-19 (Di lunedì 15 febbraio 2021) È 7 gennaio 2021. Un 34enne con preesistenti problemi al fegato e reni viene ricoverato presso un ospedale del Bhutan e muore per aver contratto il Covid. La sua è la prima morte del piccolo regno dell’Asia Meridionale causata dal virus. Non il primo decesso di quel giorno, di quella settimana o di quel mese: il primo vero decesso per Covid dall’inizio della pandemia. Mentre i sistemi sanitari mondiali hanno affrontano l’emergenza sfiorando il collasso, la piccola nazione al confine tra il Tibet e l’India è riuscita a rimanere quasi “immune” al virus per tutto il 2020, sfruttando le poche risorse a disposizione, attuando chiusure preventive ed efficace tracciamento dei contatti. Un vero esempio di gestione dell’epidemia che è al centro di un lungo articolo della testata The Atlantic dal titolo The Unlikeliest Pandemic Success ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) È 7 gennaio 2021. Un 34enne con preesistenti problemi al fegato e reni viene ricoverato presso un ospedale dele muore per aver contratto il. La sua è la prima morte del piccolo regno dell’Asia Meridionale causata dal virus. Non il primo decesso di quel giorno, di quella settimana o di quel mese: il primo vero decesso perdall’inizio della pandemia. Mentre i sistemi sanitari mondiali hanno affrontano l’emergenza sfiorando il collasso, la piccola nazione al confine tra il Tibet e l’India è riuscita a rimanere quasi “immune” al virus per tutto il 2020, sfruttando le poche risorse a disposizione, attuando chiusure preventive ed efficace tracciamento dei contatti. Un vero esempio di gestione dell’epidemia che è al centro di un lungo articolo della testata The Atlantic dal titolo The Unlikeliest Pandemic Success ...

