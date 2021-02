La sorella di Icardi | “La guerra non serve | pronta a fare pace con Wanda Vorrei…”

Leggi su golssip

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Ivanaha partecipato alla trasmissione televisiva Live Non è la D'Urso in collegamento dalle Isole Canarie. Ladi Mauro aspetta una bambina da Hugo Sierra, concorrente insieme a lei nel reality spagnolo Supervivientes.caption id="attachment 111837" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionIvanaè riuscita a riappacificarsi con il padre Juan ma non con l'attaccante del Paris Saint-Germain e naturalmente non con la cognataNara. "Purtroppo non sono riuscita a parlare con mio fratello, è tutto uguale. Io mi sono stancata, non possoniente di più. Bisogna andare avanti nella vita. Voglio molto bene a mio fratello e mi piacerebbe dirglielo di persona anziché in televisione. Avrà una nipotina e mi piacerebbe molto vedere le mie, quelle due bellissime bimbe che ha con ...