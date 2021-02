La resistenza dei ragazzi contro i generali in Myanmar | «Rimaniamo svegli per sventare gli arresti | suoniamo le padelle per lanciare l’allarme»

Leggi su open.online

(Di lunedì 15 febbraio 2021) «Temo di non essere disponibile per un’intervista in questo momento per ragioni di sicurezza. Non riesco a chiamare perché nei dintorni c’è troppo silenzio e stasera la ricerca della polizia si è fatta molto intensa». Wai Moe Naing, 25 anni, ricercatore e attivista, ci dà appuntamento qualche ora più tardi rispetto a quando viene contattato, sempre su Signal, l’app di messaggistica prediletta dai giovani dellain. Nei giorni dopo il colpo di stato, in cui l’esercito ha dichiarato lo stato di emergenza e ha arrestato i membri del governo, a partire dalla premio nobel Aung San Suu Kyi e vari membri dell’opposizione, internet è stata oscurata in molte parti del Paese e i principali social network, come Facebook e Twitter, sono stati bloccati. È lo stesso copione che si ripete, dalla Bielorussia al Venezuela. Le proteste sono andate ...