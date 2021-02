La rabbia di Bonaccini per il rinvio dello sci | Ora nuovo metodo

Leggi su agi

(Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - Rabbia prima ancora che delusione: con questo stato d'animo il governatore emiliano e presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano, ha appresospostamento della riapertura degli impianti sciistici al 5 marzo. "C'è molta rabbia, ma non nel merito in sé. Va bene tutto, ma saperlo poche ore prima della apertura prevista significa che oltre al danno c'è la beffa”, spiegaa Mattino 5. "Il governo è appena partito. I ministri si sono insediati poche ore fa. Occorre un po' di tempo per poter giudicare. Speriamo che questa sia un'ultima volta e che d'ora in poi ci sia un", aggiunge. "Credo che oggi i ministri Speranza e Gelmini abbiano già convocato il Comitato tecnico e scientifico per una valutazione di unche dovrà essere ...