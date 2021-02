La nave sepolta: gli archeologi sono i nostri eroi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le squadre di archeologi al lavoro suscitano sempre in me un sentimento di sconfinata ammirazione. Ha qualcosa di epico, e persino di nobilmente maniacale, quel loro ostinato scavare, scandagliare, riportare alla luce un frammento, raschiare la terra inginocchiati e con il mal di schiena per disseppellire un minuscolo reperto, il segno di una civiltà scomparsa ma che custodisce i luoghi della nostra anima. Ora un film come La nave sepolta, tratto da un romanzo di John Preston, diretto da Simon Stone e diffuso da Netflix, mi ha fatto capire, commuovendomi, in cosa consista quella passione assoluta per gli scavi, l’entusiasmo per l’inatteso ritrovamento a Susson Hoo, alla vigilia della Seconda guerra mondiale, dei resti della nave funeraria di un sovrano anglosassone del VII secolo, nientemeno. Merito di due attori ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le squadre dial lavoro suscitano sempre in me un sentimento di sconfinata ammirazione. Ha qualcosa di epico, e persino di nobilmente maniacale, quel loro ostinato scavare, scandagliare, riportare alla luce un frammento, raschiare la terra inginocchiati e con il mal di schiena per disseppellire un minuscolo reperto, il segno di una civiltà scomparsa ma che custodisce i luoghi della nostra anima. Ora un film come La, tratto da un romanzo di John Preston, diretto da Simon Stone e diffuso da Netflix, mi ha fatto capire, commuovendomi, in cosa consista quella passione assoluta per gli scavi, l’entusiasmo per l’inatteso ritrovamento a Susson Hoo, alla vigilia della Seconda guerra mondiale, dei resti dellafuneraria di un sovrano anglosassone del VII secolo, nientemeno. Merito di due attori ...

La nave sepolta

Nel 1939, nel Suffolk, proprio nei giorni in cui la Germania di Hitler attacca l’Europa, la vedova di un colonnello (Mulligan) dà l’incarico a uno “scavatore” (un archeologo non laureato, Fiennes) di ...

