La milizia fascista Oath Keepers ha fatto da bodyguard a un consigliere di Trump prima dell' assalto a Capitol Hill

antobgl : RT @globalistIT: L'inquietante scoperta del New York Times #OathKeepers #RogerStone #capitolhill #Trump - globalistIT : L'inquietante scoperta del New York Times #OathKeepers #RogerStone #capitolhill #Trump -

Ultime Notizie dalla rete : milizia fascista

Stone ha dichiarato di "non aver assistito a nessuna prova di attività illecita da parte dei membri" dellache si erano offerti volontariamente di scortarlo. Diversi membri degli Oath Keepers,...... guidata da un gruppodenominato Boogaloo Bois. In relazione a quegli avvenimenti, gli agenti dell'Fbi hanno arrestato in Kentucky due uomini legati proprio alladi estrema destra. ...Lo conferma il New York Times che ha analizzato un video in cui si vede la milizia con Roger Stone, l'alleato e consigliere di Donald Trump condannato per il Russiagate e graziato dall'ex presidente ...Dopo l'occupazione, iniziata nel tardo pomeriggio del 10 febbraio e durata tre giorni, le lezioni in presenza al liceo Mamiani di viale delle Milizie sono ...