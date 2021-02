La Mello su Rosalinda e Zenga: "Si può fare un passo indietro" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dayane Mello ha confessato cosa penserebbe della nuova relazione sbocciata tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga al GF Vip. Gf Vip, Dayane su Rosalinda e Andrea: “Sarà ancora più confusa” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dayaneha confessato cosa penserebbe della nuova relazione sbocciata traCannavò e Andreaal GF Vip. Gf Vip, Dayane sue Andrea: “Sarà ancora più confusa” su Notizie.it.

gimcgowan : RT @AtlantisProm: Rosalinda mia, questa è la tua percentuale al televoto senza i fans della regina Mello, io non ci sputerei tanto eh ? htt… - DreamTeamCB : RT @AtlantisProm: Rosalinda mia, questa è la tua percentuale al televoto senza i fans della regina Mello, io non ci sputerei tanto eh ? htt… - zazoomblog : Rosalinda Cannavò e Dayane Mello cosa faranno uscite dal GF Vip? “Mi ha promesso che…” (VIDEO) - #Rosalinda… - Ros_Mello_ : RT @ILOVEMUSIC19920: Ma come fa Rosalinda a dire che è lei che è stata parcheggiata da Dayane??? Ma con che coraggio? Rosalinda ma che ti… - noshameIftv : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… -