La mareggiata si abbatte sulla costa | al Passetto è il solito disastro | camminatoio devastato e panchine sradicate

(Di lunedì 15 febbraio 2021) ANCONA - Vista dall'alto la spiaggia delsembra essere stata spazzata via dalla furia del mare che negli ultimi due giorni hailche dalla rotonda ai piedi della ...

Per evitare il puntuale disastro ad ogni mareggiata 'Dopo ogni mareggiata la storia è sempre la stessa: le nostre spiagge si riempiono di rottami, troppo spesso ... c'è poco da fare: il mare le abbatte senza la necessità di sentenze o delibere. Il mare è ...
PORTO RECANATI - Non è solo Scossicci ad assistere, inerme, all'erosione della spiaggia a seguito delle mareggiate. Perché se a nord il problema riguarda la forza naturale ...