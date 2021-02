La maggioranza Draghi è solo emergenziale: il futuro del Pd è nell’alleanza con M5S e Leu (di E. Montino) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Renzi chiama, Nardella e Lotti rispondono. Perché, sostanzialmente, la lettera al direttore de La Stampa del leader di Italia Viva e le interviste al sindaco di Firenze e al capo di Base Riformista su La Nazione, uscite domenica scorsa, dicono la stessa cosa, all’indomani della nascita del governo Draghi. Considero il dibattito interno al Pd una ricchezza, sia chiaro. Come considero un bene il fatto che una buona parte della componente renziana sia rimasta dentro il partito, invece di seguire l’ex segretario. Ciò non toglie, però, che la vocazione maggioritaria, che non punti a ricreare un campo largo di centro sinistra, sia un errore. E lo è ancora di più continuare a guardare al centro, peggio al centro destra. Un’area, per altro, più che sovraffollata. È una strategia che abbiamo conosciuto e che ci ha portato a ben due scissioni e quasi alla distruzione del partito ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Renzi chiama, Nardella e Lotti rispondono. Perché, sostanzialmente, la lettera al direttore de La Stampa del leader di Italia Viva e le interviste al sindaco di Firenze e al capo di Base Riformista su La Nazione, uscite domenica scorsa, dicono la stessa cosa, all’indomani della nascita del governo. Considero il dibattito interno al Pd una ricchezza, sia chiaro. Come considero un bene il fatto che una buona parte della componente renziana sia rimasta dentro il partito, invece di seguire l’ex segretario. Ciò non toglie, però, che la vocazione maggioritaria, che non punti a ricreare un campo largo di centro sinistra, sia un errore. E lo è ancora di più continuare a guardare al centro, peggio al centro destra. Un’area, per altro, più che sovraffollata. È una strategia che abbiamo conosciuto e che ci ha portato a ben due scissioni e quasi alla distruzione del partito ...

