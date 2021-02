La Lega europeista, il Draghi-team, il populismo che non è affatto morto. L’analisi di Ignazi (Di lunedì 15 febbraio 2021) “L’esecutivo è formato da un nucleo di tecnici che si occuperanno precipuamente di economia, agli altri ministri politici Draghi ha affidato le minutaglie”. Il giudizio di Piero Ignazi sulla composizione dell’esecutivo guidato dall’ex governatore della Bce non lascia spazio a fantasie interpretative differenti. Tuttavia l’accademico riconosce che “a Speranza e a Luigi Di Maio il neo incaricato premier ha lasciato posti chiave…d’altronde non sarebbe potuto essere altrimenti”. Nell’immaginario del politologo, la compagine governativa “avrebbe potuto essere composta da un maggior numero di tecnici. Più che altro per evitare di scendere troppo a compromessi con i partiti. Tanto più che la base parlamentare, assolutamente solida e trasversale, sarebbe stata comunque garantita”. Comunque “mi sarei aspettato maggiore discontinuità rispetto al Conte bis. Si è ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 febbraio 2021) “L’esecutivo è formato da un nucleo di tecnici che si occuperanno precipuamente di economia, agli altri ministri politiciha affidato le minutaglie”. Il giudizio di Pierosulla composizione dell’esecutivo guidato dall’ex governatore della Bce non lascia spazio a fantasie interpretative differenti. Tuttavia l’accademico riconosce che “a Speranza e a Luigi Di Maio il neo incaricato premier ha lasciato posti chiave…d’altronde non sarebbe potuto essere altrimenti”. Nell’immaginario del politologo, la compagine governativa “avrebbe potuto essere composta da un maggior numero di tecnici. Più che altro per evitare di scendere troppo a compromessi con i partiti. Tanto più che la base parlamentare, assolutamente solida e trasversale, sarebbe stata comunque garantita”. Comunque “mi sarei aspettato maggiore discontinuità rispetto al Conte bis. Si è ...

