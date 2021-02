La Lazio cade a Milano e la Roma torna terza

Leggi su italiasera

(Di lunedì 15 febbraio 2021) La differenza sta nei volti degli uomini migliori: Lukaku esce da San Siro con il sorriso di chi ha raggiunto 300 gol in carriera, Immobile lascia il campo prima del 90’ consapevole del 5 in pagella in arrivo. Così lasi ferma sul più bello, interrompendo la striscia di sei vittorie consecutive che l’aveva proiettata in zona Champions. La squadra di Inzaghi sbatte sull’Inter capolista, per la prima volta in cima alla classifica da inizio stagione, e maledice il forfait all’ultimo secondo di Stefan Radu. Perché è Hoedt, sostituto del romeno, a procurare il rigore segnato da Lukaku – e contestato da inzaghi – che sblocca il match, macchiando una prestazione fin lì senza sbavature. Non bastano il giro palla e le azioni prolungate alla, perché i tiri in porta, solo due nel primo tempo, non impensieriscono mai Handanovic. Così è l’Inter ad ...