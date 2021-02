La Guida astrologica di Silvia Zucca diventa una serie (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il libro Guida astrologica per cuori infranti di Silvia Zucca diventa una serie: la commedia romantica, co-diretta da Michela Andreozzi, debutterà su Netflix Il successo editoriale di Silvia Zucca prende vita sul piccolo schermo. Sono iniziate le riprese di Guida astrologica per cuori infranti, la nuova serie originale italiana Netflix creata e diretta da Bindu de Stoppani e co-diretta da Michela Andreozzi. Prodotta… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il libroper cuori infranti diuna: la commedia romantica, co-diretta da Michela Andreozzi, debutterà su Netflix Il successo editoriale diprende vita sul piccolo schermo. Sono iniziate le riprese diper cuori infranti, la nuovaoriginale italiana Netflix creata e diretta da Bindu de Stoppani e co-diretta da Michela Andreozzi. Prodotta… L'articolo Corriere Nazionale.

movietele : Guida astrologica per cuori infranti, #Netflix annuncia la serie tratta dal romanzo di Silvia Zucca |… - giorgioviali : 'Sono in programma fino al 20 marzo, i casting, rivolti solamente alle Comparse, per Guida astrologica per cuori in… - lillydessi : #Guida #astrologica per #cuori #infranti: la #serie #italiana arriva su #Netflix - redne2013 : RT @Emiliano_Reali: Dal bestseller di @Silviazucca_autore 'Guida astrologica per cuori infranti' (@EditriceNord) Netflix farà una serie co… - letteratume : RT @Emiliano_Reali: Dal bestseller di @Silviazucca_autore 'Guida astrologica per cuori infranti' (@EditriceNord) Netflix farà una serie co… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida astrologica 'Guida astrologica per cuori infranti', la nuova serie Netflix tutta Made in Italy

0 0 Voto Vota Articolo 'Guida astrologica per cuori infranti' è la nuova serie Netflix tutta Made in Italy tratta dall'omonimo romanzo scritto da Silvia Zucca, vero e proprio caso letterario. 'Guida astrologica per cuori ...

Il romanzo 'L'estate nei tuoi occhi' diventa una serie di Prime

Le dichiarazioni di Jenny Han e del team produttivo approfondimento A Torino il primo ciak di "Guida astrologica per cuori infranti" La scrittrice Jenny Han si è dichiarata entusiasta, come ...

Nuovo casting, "Guida astrologica per cuori infranti": si cercano comparse TorinoToday La Guida astrologica di Silvia Zucca diventa una serie

Il libro Guida astrologica per cuori infranti di Silvia Zucca diventa una serie: la commedia romantica, co-diretta da Michela Andreozzi, debutterà su Netflix Il successo editoriale di Silvia Zucca pre ...

Guida astrologica per cuori infranti, Netflix annuncia la serie tratta dal romanzo di Silvia Zucca

Netflix ha annunciato che sono iniziate le riprese di Guida astrologica per cuori infranti, sua nuova serie originale italiana creata e diretta da Bindu de Stoppani e co-diretta da Michela Andreozzi.

0 0 Voto Vota Articolo 'per cuori infranti' è la nuova serie Netflix tutta Made in Italy tratta dall'omonimo romanzo scritto da Silvia Zucca, vero e proprio caso letterario. 'per cuori ...Le dichiarazioni di Jenny Han e del team produttivo approfondimento A Torino il primo ciak di "per cuori infranti" La scrittrice Jenny Han si è dichiarata entusiasta, come ...Il libro Guida astrologica per cuori infranti di Silvia Zucca diventa una serie: la commedia romantica, co-diretta da Michela Andreozzi, debutterà su Netflix Il successo editoriale di Silvia Zucca pre ...Netflix ha annunciato che sono iniziate le riprese di Guida astrologica per cuori infranti, sua nuova serie originale italiana creata e diretta da Bindu de Stoppani e co-diretta da Michela Andreozzi.