La filmografia scifi di Ridley Scott è una grande epopea sugli androidi

(Di lunedì 15 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=rE92bDAlPXI Ash, l’inaffidabile androide di Alien: David e Walter, i modelli sintetici di Prometheus e Alien: Covenant; Roy Batty, Rachel, Deckard e Pris, i replicanti braccati di Blade Runner; Madre e Padre, i robot riprogrammati per salvare l’umanità di Raised by Wolves. Ciò che hanno in comune questi personaggi non umani più o meno seminali del panorama cinematografico e televisivo sono la paternità registica di. L’universo narrativo creato dal regista include anche una manciata di altridi cuinon può rivendicare la paternità diretta – come Bishop di Aliens, Call di Alien: La clonazione – tuttavia, tutti sono accomunati da un percorso che descrive le tappe dell’evoluzione di questa “specie” creata dall’uomo a propria immagine e somiglianza. Che siano i ...

L'universo narrativo di Ridley Scott ha sempre avuto un posto di riguardo per le figure degli androidi: i "sintetici" di Alien, i replicanti di Blade Runner. i robot di Raised by Wolves. Ecco cosa ci ...Ambiziosa. Questo è l'aggettivo con cui è stata definita la nuova serie originale HBO Max Raised by Wolves, in arrivo in Italia su Sky Atlantic e NOW TV ...