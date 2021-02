La Festa Nazionale del Gatto si festeggia con Super Mario 3D World (Di lunedì 15 febbraio 2021) Eleganti, ma anche un po’ goffi, altezzosi, ma anche giocherelloni: i gatti sono senza dubbio tra gli animali più amati, soprattutto dai social. Sono oltre 7 milioni i felini presenti nelle case delle famiglie italiane, dato che li colloca al secondo posto degli animali domestici più diffusi nel Bel Paese. L’occasione per festeggiare i numerosi mici di tutta Italia sarà il 17 febbraio, data in cui si celebra ufficialmente la Festa Nazionale del Gatto, una giornata interamente dedicata agli amici a quattro zampe dalle sette vite. Quest’anno si unisce ai festeggiamenti anche il mitico Super Mario, l’icona dei videogiochi Nintendo che nel nuovo Super Mario 3D World + Bowser’s Fury si trasforma in un’esclusiva e adorabile ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 15 febbraio 2021) Eleganti, ma anche un po’ goffi, altezzosi, ma anche giocherelloni: i gatti sono senza dubbio tra gli animali più amati, soprattutto dai social. Sono oltre 7 milioni i felini presenti nelle case delle famiglie italiane, dato che li colloca al secondo posto degli animali domestici più diffusi nel Bel Paese. L’occasione perre i numerosi mici di tutta Italia sarà il 17 febbraio, data in cui si celebra ufficialmente ladel, una giornata interamente dedicata agli amici a quattro zampe dalle sette vite. Quest’anno si unisce aimenti anche il mitico, l’icona dei videogiochi Nintendo che nel nuovo3D+ Bowser’s Fury si trasforma in un’esclusiva e adorabile ...

ExodusDragons : 17 Febbraio FESTA NAZIONALE DEL GATTO Nintendo farà una sua iniziativa - rosaroccaforte : RT @lameduck1960: Per come tengono al nostro benessere psicofisico, immagino che il 15 febbraio dovrebbe sostituire San Valentino, diventan… - FConsumismo : Io proporrei al nuovo governo #Draghi di inserire due settimane di #lockdown come festa nazionale da festeggiare i… - piras_zia : RT @lameduck1960: Per come tengono al nostro benessere psicofisico, immagino che il 15 febbraio dovrebbe sostituire San Valentino, diventan… - ClaudiaMeloni7 : RT @lameduck1960: Per come tengono al nostro benessere psicofisico, immagino che il 15 febbraio dovrebbe sostituire San Valentino, diventan… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa Nazionale Serbia - Russia: vicepremier russo Borisov insignito del nastro dell'Ordine della Repubblica

La visita di Borisov a Belgrado cade nel giorno della Festa nazionale della Serbia. "Sono lieto che stiamo celebrando questa grande festa con i nostri amici russi", ha detto Vucic ringraziando il ...

Roma, Festa del Gatto, Asta: sabato passeggiata all'Oasi Felina di Porta Portese

Sarà possibile, per i visitatori, offrire cibo e coperte. Per ricordare la festa nazionale del gatto, che si celebra in Italia dal 1990 il 17 febbraio, l'Asta - Associazione per la Salute e Tutela degli Animali - invita tutti a visitare l'Oasi Felina di Porta Portese sabato ...

Nuova Zelanda, il capodanno Maori diventa festa nazionale la Repubblica Roma, Festa del Gatto, Asta: sabato passeggiata all'Oasi Felina di Porta Portese

Per ricordare la festa nazionale del gatto, che si celebra in Italia dal 1990 il 17 febbraio, l'Asta - Associazione per la Salute e Tutela degli Animali - invita tutti a visitare ...

Milano, feste private nei locali e in casa: raffica di multe dei carabinieri

In questo ultimo fine settimana i carabinieri di Milano hanno multato diversi locali e cittadini per aver violato le disposizioni previste in materia ...

La visita di Borisov a Belgrado cade nel giorno delladella Serbia. "Sono lieto che stiamo celebrando questa grandecon i nostri amici russi", ha detto Vucic ringraziando il ...Sarà possibile, per i visitatori, offrire cibo e coperte. Per ricordare ladel gatto, che si celebra in Italia dal 1990 il 17 febbraio, l'Asta - Associazione per la Salute e Tutela degli Animali - invita tutti a visitare l'Oasi Felina di Porta Portese sabato ...Per ricordare la festa nazionale del gatto, che si celebra in Italia dal 1990 il 17 febbraio, l'Asta - Associazione per la Salute e Tutela degli Animali - invita tutti a visitare ...In questo ultimo fine settimana i carabinieri di Milano hanno multato diversi locali e cittadini per aver violato le disposizioni previste in materia ...