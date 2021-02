La falsa mascherina pro immigrati della ministra Lamorgese durante il giuramento del governo Draghi

Foy84 : @borghi_claudio @simastatecalmi Hanno passato tre mesi a dirci che il vaccino è l'unica salvezza (cosa falsa! Si in… - Profilo3Marco : RT @paolo461: @MikyTarricone @pbecchi La mascherina la usano solo Italia e cina ,dove lampropaganda nazista genocida è piu forte e linforma… - MarianoAurelio5 : @Pier82315620 @AlbertoBagnai Quella mascherina e' falsa. (1) Non penso nessun elettore della lega sia contento dell… - pieceofmyheartb : @VendraminA @Quirinale @Viminale Quest'immagine è palesemente falsa. Smettete di condividerla. Durante il giurament… - ubscorporate : Volo Madrid - San Jose (Costa Rica) fuori distanziamento dentro seduti tutti attaccati ma con mascherina che ovviam… -

Ultime Notizie dalla rete : falsa mascherina

Open

... più originale, interessante, dinamica e stimolante degli ultimi sessant'anni didemocrazia. ... gridavano allo scandalo (senzaper farsi sentire meglio) per come era stata affrontata l'...Verità: Come riportato da Reuters, l'affermazione è. Moderna, una delle aziende che ha ... la quale è stata autorizzata a non indossare lain classe a causa della sua particolare ...Usano poco la mascherina e molti sono scettici sull'efficacia dei vaccini, tra le altre cose: c'entra soprattutto il loro stile di vita ...Riguardo il grande tema della sostenibilità vorrei riprendere in mano un libro controcorrente di Mario Giaccio che si intitola Il climatismo: una nuova ideologia (21º Secolo editore).