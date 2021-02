La donna che visse due volta: la risposta di Hitchcock quando Kim Novak gli chiese spiegazioni sul film (Di lunedì 15 febbraio 2021) La star de La donna che visse due volte Kim Novak racconta di come, all'epoca delle riprese, chiese ad Alfred Hitchcock di spiegarle alcune scene del film, e svela la peculiare risposta che le diede allora il regista. Sono passati ormai più di 60 anni dall'uscita nelle sale di uno dei film più celebri della storia del cinema, La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock, ma una dei suoi protagonisti, Kim Novak, ha ancora qualche curiosità da condividere al riguardo. In occasione del suo 88esimo compleanno, l'attrice che interpretava il doppio ruolo di Madeleine Elster e Judy Barton, ha rivelato in un'intervista con il Guardian come neanche lei a volte aveva una totale comprensione ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 febbraio 2021) La star de Lachedue volte Kimracconta di come, all'epoca delle riprese,ad Alfreddi spiegarle alcune scene del, e svela la peculiareche le diede allora il regista. Sono passati ormai più di 60 anni dall'uscita nelle sale di uno deipiù celebri della storia del cinema, Lachedue volte di Alfred, ma una dei suoi protagonisti, Kim, ha ancora qualche curiosità da condividere al riguardo. In occasione del suo 88esimo compleanno, l'attrice che interpretava il doppio ruolo di Madeleine Elster e Judy Barton, ha rivelato in un'intervista con il Guardian come neanche lei a volte aveva una totale comprensione ...

robertosaviano : In India è in corso la più grande protesta contadina che il Paese abbia mai conosciuto. 250 milioni di contadini st… - pietroraffa : Il Partito democratico che non esprime neanche una donna deve farsi un esame di coscienza lungo e profondo #GovernoDraghi - Agenzia_Ansa : Paura per Valerio Massimo Manfredi: trovato esanime in casa a Roma, probabile intossicazione da monossido di carbon… - fallinzay : @darlinjustpwk La situazione è strana quindi sicuramente c’è qualcosa sotto però come hai detto te, anche Harry ha… - valefesta84 : RT @Gaia41654947: Se Stefania è cattiva allora lei cos’è. Lei da una donna così ha solo da imparare. Stefania è una DONNA con la D maiuscol… -