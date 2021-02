La docente napoletana Stefania De Pascale nel CdA di Crea

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Nominato il Cda di, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, ente nazionale di ricerca con sede in Roma e vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A farvi parte anche laDe, professore ordinario di Orticoltura e floricoltura presso l’Università Federico II di Napoli e già componente del Consiglio scientifico del. Si altri membri sono Alberto Basset, professore ordinario di Ecologia presso l’Università del Salento di Lecce e presidente della Società Italiana di Ecologia; Enrica Onorati, assessore all’Agricoltura della Regione Lazio (designata dalla Conferenza Stato Regioni); Domenico Perrone, tecnologoDifesa e Certificazione (eletto dai ricercatori e ...

