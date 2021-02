La coppia dell'hotel Eufemia ospite da Barbara D'Urso (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sembrava impossibile e invece anche per Gianluca e Grazia, alla fine, c'è stato il lieto fine (per ora). La coppia diventata famosa per il video virale del «tradimento dell'hotel Eufemia di Isola delle Femmine» è stata ospite di Barbara D'Urso che, per una sera, ha vestito i panni di Maria De Filippi diventando testimone di una riconciliazione davvero incredibile. Durante Live - Non è la D'Urso, è stata ritrasmessa la clip che li ha resi famosi, in cui si vede Gianluca pizzicare la moglie all'esterno dell'hotel dopo aver, verosimilmente, consumato un rapporto extra coniugale. Dopo averla avvistata insieme al presunto amante, l'uomo aveva iniziato a inveire contro di loro, annunciandogli di voler ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sembrava impossibile e invece anche per Gianluca e Grazia, alla fine, c'è stato il lieto fine (per ora). Ladiventata famosa per il video virale del «tradimentodi Isolae Femmine» è statadiD'che, per una sera, ha vestito i panni di Maria De Filippi diventando testimone di una riconciliazione davvero incredibile. Durante Live - Non è la D', è stata ritrasmessa la clip che li ha resi famosi, in cui si vede Gianluca pizzicare la moglie all'esternodopo aver, verosimilmente, consumato un rapporto extra coniugale. Dopo averla avvistata insieme al presunto amante, l'uomo aveva iniziato a inveire contro di loro, annunciandogli di voler ...

