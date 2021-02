La Cgil: “Non meriti questo posto, vattene”. L’insolito attacco a chi sceglie la sanità pubblica lasciando l’ospedale Bambino Gesù (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Se lavori in cooperativa da anni e preferisci andare via, allora vattene che non te lo meriti questo posto”. Perché, “fa tenerezza chi, vincitore di un concorso pubblico, si affretta a lasciare questo ospedale in nome del posto fisso”. Un attacco durissimo e inedito quello che la Fp Cgil Bambino Gesù ha riservato ad alcuni (ex) lavoratori del noto ospedale pediatrico di Roma. I quali, avendo vinto il concorso indetto dalla Regione Lazio durante l’emergenza Covid, hanno scelto comunque di dimettersi per prendere servizio nella sanità pubblica. La critica, da toni piuttosto veementi, è arrivata nel numero di gennaio della rivista mensile interna della Cgil, ‘Medicina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Se lavori in cooperativa da anni e preferisci andare via, allorache non te lo”. Perché, “fa tenerezza chi, vincitore di un concorso pubblico, si affretta a lasciareospedale in nome delfisso”. Undurissimo e inedito quello che la Fpha riservato ad alcuni (ex) lavoratori del noto ospedale pediatrico di Roma. I quali, avendo vinto il concorso indetto dalla Regione Lazio durante l’emergenza Covid, hanno scelto comunque di dimettersi per prendere servizio nella. La critica, da toni piuttosto veementi, è arrivata nel numero di gennaio della rivista mensile interna della, ‘Medicina ...

