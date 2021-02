La Cannavò e il nuovo amore al Grande Fratello: "I miei dubbi erano fondati" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ora che con Andrea Zenga è scoppiata la passione Rosalinda Cannavò sembra decisa a chiudere la sua storia con Giuliano. Gf Vip, Rosalinda a Andrea Zenga: “Ho idee molto chiare” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ora che con Andrea Zenga è scoppiata la passione Rosalindasembra decisa a chiudere la sua storia con Giuliano. Gf Vip, Rosalinda a Andrea Zenga: “Ho idee molto chiare” su Notizie.it.

elevenwalls : RT @_saidisaudade: “no non sono fidanzata con nessuno” AO CANNAVÒ RIPETI DI NUOVO STA COSA CHE ME PIACE #rosmello - _saidisaudade : “no non sono fidanzata con nessuno” AO CANNAVÒ RIPETI DI NUOVO STA COSA CHE ME PIACE #rosmello - LaVitaEunAttimo : RT @idabuona: A me dispiace per Francesca Cannavó. Poteva avere Dayane Mello super figa nella sua vita, invece avrà un comodino nuovo #ro… - stressamentegf : RT @idabuona: A me dispiace per Francesca Cannavó. Poteva avere Dayane Mello super figa nella sua vita, invece avrà un comodino nuovo #ro… - scemochileggeah : RT @idabuona: A me dispiace per Francesca Cannavó. Poteva avere Dayane Mello super figa nella sua vita, invece avrà un comodino nuovo #ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Cannavò nuovo Grande Fratello Vip, "una fi*** stupenda. Voglio farmela". Dayane Mello, cosa le esce di bocca: roba da censura (su una donna)

Parlando con Tommaso Zorzi, al Grande Fratello Vip è subito nato un nuovo caso, apparentemente ... come accaduto dentro la casa con Rosalinda Cannavò . "Quando gli altri dormono...". Salemi, proposta ...

Gf Vip. Adua Del Vesco, scatta il primo bacio con Andrea Zenga sotto le coperte. Poi lei scoppia a piangere

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò tornano dunque di nuovo in salone. Ma l'attrice seduta accanto a Stefania Orlando scoppia in lacrime. ' Non so come gestire questa cosa - dice - ma so che è giusta '. ...

Parlando con Tommaso Zorzi, al Grande Fratello Vip è subito nato uncaso, apparentemente ... come accaduto dentro la casa con Rosalinda. "Quando gli altri dormono...". Salemi, proposta ...Andrea Zenga e Rosalindatornano dunque diin salone. Ma l'attrice seduta accanto a Stefania Orlando scoppia in lacrime. ' Non so come gestire questa cosa - dice - ma so che è giusta '. ...