Koeman: "Con il PSG partita interessante. Gli spettatori si divertiranno" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Domani in programma la super sfida in Champions League tra Barcellona e PSG. In conferenza stampa, il tecnico dei catalani, Ronald Koeman, ha presentato la sfida con i transalpini. Queste le sue parole: "Sarà una partita molto interessante, certamente un peccato già che si affrontino due squadre del genere agli ottavi di finale. Noi siamo migliorati nelle ultime settimane, e loro hanno una rosa di grande qualità. Il duello tra Messi e Mbappé sarà la chiave dell'incontro? No, saranno due belle sfide tra due squadre forti. Gli spettatori si divertiranno. Ci saranno tante partite nella partita. Dobbiamo fare attenzione ad ogni dettaglio". Sull'assenza di Neymar: "Calciatori come Neymar, Messi e Ronaldo vanno difesi perché fanno divertire gli appassionati di questo sport. Gli arbitri ...

