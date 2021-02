Kledi Kadiu papà per la seconda volta | bellissime le foto con Charlotte in dolce attesa

(Di lunedì 15 febbraio 2021)Lazzari, la moglie di, è incinta, è al terzo mese di gravidanza, ha già superato le settimane che tutte le mamme attendono prima di annunciare la notizia più bella. Piùper un unicomessaggio: presto la famiglia disarà più grande e ancora più bella, ad agosto nascerà il loro secondo figlio. La coppia ha rivelato il loro magico magico momento sui rispettivi profili social,diverse, parole diverse ma lo stesso identico amore, quello che li lega da prima che nel 2016 nascesse Lea, prima del sì celebrato nel 2018. In tante difficoltà per tutti in questo periodo niente di più entusiasmante per i due ballerini. “La famiglia sta per allargarsi! Ad agosto arriverà una nuova gioia. Siamo davvero al settimo ...

, la notizia rende felici i fan. Insieme alla moglie Charlotte Lazzari, ballerina professionista, hanno annunciato a tutti la dolce attesa del loro secondo figlio. La primogenita, Lea è ...Il Maestrosta per diventare papà per la seconda volta., noto al grande pubblico come ballerino di Amici, incarna e rappresenta la migliore danza anche sugli schermi televisivi; dal 2013 è ...Kledi Kadiu sta per diventare papà per la seconda volta,dal 2013 è legato alla collega danzatrice Charlotte Lazzari. Già genitori di Lia, in Agosto il bis.Diventerà padre per la seconda volta, l'ex insegnante di Amici di Maria De Filippi l'ha appena annunciato sul suo profilo instagram.