Kendall Jenner «ufficializza» la storia d'amore con un famoso cestista (Di lunedì 15 febbraio 2021) Kendall Jenner è uscita allo scoperto: la modella, sorella minore di Kim Kardashian, sembrerebbe aver confermato la relazione con il cestista Devin Booker che - secondo i rumors - sarebbe iniziata lo scorso Aprile. Kendall Jenner «ufficializza» la relazione con Devin Booker I due hanno condiviso alcune Instagram Stories mostrando ai propri followers come hanno trascorso la giornata di San Valentino insieme. In particolare, Booker, ha pubblicato alcuni highlights della giornata trascorsa con la modella tra una gita presso uno specchio d'acqua al tramonto, un telo steso sul prato e due sagome al sole. Poco prima Kendall aveva pubblicato una foto di se stessa, sdraiata, in compagnia di un uomo con il volto coperto dal suo braccio. Nel post era taggato DBook, il ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 15 febbraio 2021)è uscita allo scoperto: la modella, sorella minore di Kim Kardashian, sembrerebbe aver confermato la relazione con ilDevin Booker che - secondo i rumors - sarebbe iniziata lo scorso Aprile.» la relazione con Devin Booker I due hanno condiviso alcune Instagram Stories mostrando ai propri followers come hanno trascorso la giornata di San Valentino insieme. In particolare, Booker, ha pubblicato alcuni highlights della giornata trascorsa con la modella tra una gita presso uno specchio d'acqua al tramonto, un telo steso sul prato e due sagome al sole. Poco primaaveva pubblicato una foto di se stessa, sdraiata, in compagnia di un uomo con il volto coperto dal suo braccio. Nel post era taggato DBook, il ...

