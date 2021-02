Kean re di Parigi, Borini-gol non basta. Che sorpresa in Romania… Il weekend (e non solo) degli italiani all’estero (Di lunedì 15 febbraio 2021) tps titleitaliani ALL'ESTERO/tps titleIn Francia, in Spagna, o magari in Inghilterra, Germania e persino in Turchia. Sono tanti i giocatori o allenatori italiani anche ex Serie A impegnati all'estero che in questo fine settimana o, in generale, in questi ultimi sette giorni, sono stati assoluti protagonisti con le rispettive squadre anche se non sempre in positivo…Andiamoli a scoprire… ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 febbraio 2021) tps titleALL'ESTERO/tps titleIn Francia, in Spagna, o magari in Inghilterra, Germania e persino in Turchia. Sono tanti i giocatori o allenatorianche ex Serie A impegnati all'estero che in questo fine settimana o, in generale, in questi ultimi sette giorni, sono stati assoluti protagonisti con le rispettive squadre anche se non sempre in positivo…Andiamoli a scoprire… ITA Sport Press.

Assist di Icardi e gol di Kean: il Psg supera il Nizza

Il Paris Saint Germain centra il terzo successo consecutivo in Ligue 1 e respira la vetta. Dopo Nimes e Marsiglia, tocca al Nizza capitolare per 2-1 contro i parigini, stavolta al Parco dei Principi.

Kean decisivo, il Psg vince ed è primo. Lione ko in casa col Montpellier

