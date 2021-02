Kate Winslet: "La scena di sesso in Titanic? Ho pensato 'peccato che sia già finita'" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Kate Winslet ha ricordato le riprese di Titanic e la scena di sesso in auto insieme a Leonardo DiCaprio, con cui condivide ancora oggi un rapporto speciale. Kate Winslet ha ricordato le riprese di Titanic, descrivendo il rapporto con Leonardo DiCaprio e le sensazioni provate mentre giravano la famosa scena di sesso in auto. In questi giorni Kate Winslet è impegnata con la promozione di Mare of Easttown, la nuova serie TV che la vede protagonista al fianco di Angourie Rice ed Evan Peters. L'attrice ha però approfittato di un'intervista rilasciata a Rolling Stone per richiamare alla mente il periodo di riprese di Titanic, il film del 1997 che le ha donato la fama assoluta ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 febbraio 2021)ha ricordato le riprese die ladiin auto insieme a Leonardo DiCaprio, con cui condivide ancora oggi un rapporto speciale.ha ricordato le riprese di, descrivendo il rapporto con Leonardo DiCaprio e le sensazioni provate mentre giravano la famosadiin auto. In questi giorniè impegnata con la promozione di Mare of Easttown, la nuova serie TV che la vede protagonista al fianco di Angourie Rice ed Evan Peters. L'attrice ha però approfittato di un'intervista rilasciata a Rolling Stone per richiamare alla mente il periodo di riprese di, il film del 1997 che le ha donato la fama assoluta ...

clikservernet : Kate Winslet: “La scena di sesso in Titanic? Ho pensato ‘peccato che sia già finita'” - Noovyis : (Kate Winslet: 'La scena di sesso in Titanic? Ho pensato 'peccato che sia già finita'') Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Kate Winslet: 'La scena di sesso in Titanic? Ho pensato 'peccato che sia già finita''… - lamescolanza : Kate Winslet, detective tormentata: «Difficile tenere famiglia e cinema» - TonyHuncho01 : @GiustoNiccolo Te ne consiglio due di Polanksi: -Carnage: commedia brillante e piacevolissima con un cast stellare… -