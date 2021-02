Juventus, senti Costacurta: “Il ko di Napoli non mi stupisce. Champions League? Serve altro, CR7…” (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'analisi del momento bianconero di "Billy" Costacurta.La sconfitta contro il Napoli rimediata dalla Juventus alla luce del gol messo a segno sabato sera da Insigne su rigore nel primo tempo, ha decretato il fallimento dell'obiettivo degli uomini di Andrea Pirlo: diminuire le distanze dal Milan. La compagine piemontese, dunque, non è riuscita ad approfittare della sorprendente sconfitta della squadra rossonera in casa dello Spezia. La Juventus è scivolata al quarto posto, dopo la vittoria della Roma ai danni dell'Udinese.VIDEO Napoli-Juventus, “Vergogna, c…o!”: Paratici e Nedved furiosi contro l’arbitro"Stupito dal ko? No, perché vedevo i numeri: il Napoli di Gattuso tira in porta più di tutti, riceve meno tiri, ha un’ottimo possesso palla. I risultati non dicevano il ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'analisi del momento bianconero di "Billy".La sconfitta contro ilrimediata dallaalla luce del gol messo a segno sabato sera da Insigne su rigore nel primo tempo, ha decretato il fallimento dell'obiettivo degli uomini di Andrea Pirlo: diminuire le distanze dal Milan. La compagine piemontese, dunque, non è riuscita ad approfittare della sorprendente sconfitta della squadra rossonera in casa dello Spezia. Laè scivolata al quarto posto, dopo la vittoria della Roma ai danni dell'Udinese.VIDEO, “Vergogna, c…o!”: Paratici e Nedved furiosi contro l’arbitro"Stupito dal ko? No, perché vedevo i numeri: ildi Gattuso tira in porta più di tutti, riceve meno tiri, ha un’ottimo possesso palla. I risultati non dicevano il ...

