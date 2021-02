Juventus, out Cuadrado: lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Juan Cuadrado dovrà stare fermo per un po’. Il laterale della Juventus, infortunatosi nel corso del primo tempo di Napoli-Juventus, si è sottoposto agli esami presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato. E dovrà saltare sicuramente le partite con il Porto e con il Crotone. Buone notizie per Pirlo: Dybala e Ramsey si sono allenati parzialmente in gruppo. Vediamo se saranno convocati per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) Juandovrà stare fermo per un po’. Il laterale, infortunatosi nel corso del primo tempo di Napoli-, si è sottoposto agli esami presso il JMedical che hanno evidenziato unadideldestra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato. E dovrà saltare sicuramente le partite con il Porto e con il Crotone. Buone notizie per Pirlo: Dybala e Ramsey si sono allenati parzialmente in gruppo. Vediamo se saranno convocati per l’andata degli ottavi di finaleChampions League. SportFace.

