Juventus | nuovo attacco ai bianconeri | “Non facciano la morale agli altri”

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 15 febbraio 2021)– Laha perso ancora terreno dall’Inter, adesso prima in classifica dopo aver sorpassato il Milan nell’ultimo weekend di Serie A. Nulla è ancora perso per idi Andrea Pirlo, che sanno benissimo di trovarsi davanti una rivale pericolosissima per lo scudetto. Anche perché, non va dimenticato, l’Inter non avrà impegni europei da affrontare e questo potrebbe essere un grosso vantaggio. Tifoso nerazzurro sempre pungente nei confronti deiè Paolo Bonolis. Che ha “punzecchiato” ancora una volta la, le parole di Bonolis Anche Il Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni che il noto presentatore ha rilasciato ai microfoni di Radio Radio. Ecco di seguito le parole di Bonolis sulla. Leggi anche: Porto ...