Juventus, nuova indagine? Paratici contro Calvarese: “Vergognati” -VIDEO- (Di lunedì 15 febbraio 2021) Juventus – Paratici continua ad alimentare il polverone alzatosi dopo Napoli Juventus. Polemiche a non finire dopo Napoli Juventus per il rigore concesso ai partenopei. Nelle ultime ore è spuntato un VIDEO che ritrae Paratici vistosamente nervoso. Fabio Paratici, come mostra il VIDEO, ha protestato vistosamente all’indirizzo del quarto uomo Calvarese per qualche episodio dubbio. A pochi giorni dal duro scontro verbale Conte-Agnelli, il VIDEO è finito subito al centro dell’attenzione mediatica, diventando in breve tempo virale. Juventus, Paratici attacca Calvarese Il filmato è stato repostato su twitter da Tancredi Palmeri. Nel filmato, ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 15 febbraio 2021)continua ad alimentare il polverone alzatosi dopo Napoli. Polemiche a non finire dopo Napoliper il rigore concesso ai partenopei. Nelle ultime ore è spuntato unche ritraevistosamente nervoso. Fabio, come mostra il, ha protestato vistosamente all’indirizzo del quarto uomoper qualche episodio dubbio. A pochi giorni dal duro sverbale Conte-Agnelli, ilè finito subito al centro dell’attenzione mediatica, diventando in breve tempo virale.attaccaIl filmato è stato repostato su twitter da Tancredi Palmeri. Nel filmato, ...

orahounbelnick : C'è una nuova specie di juventino, quello masochista, che si 'esalta' quando le cose vanno male e quasi prova piace… - marcomartorelli : RT @napolista: La via nuova di Gattuso Ha disegnato un nuovo ruolo per Insigne in un 4-3-3 corretto. Il risultato premia il Napoli più dei… - infoitsport : Insigne, dalla Juventus alla Juventus. Per Lorenzhino inizia una 'nuova' stagione? - Simonezazapern1 : @Cristiano Fifo alla fine! Forza Juventus! Marcoledi mi aspetto una tripletta e una nuova vittoria. - gippu1 : @dipralb Eppure mi sembra abbastanza significativa della Ronaldo-dipendenza della nuova fase offensiva della Juvent… -