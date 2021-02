Juventus, lesione al bicipite per Cuadrado. Salta l’andata col Porto (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si ferma Juan Cuadrado a due giorni dall’andata di Champions League contro il Porto. Come comunicato dalla stessa Juventus attraverso il report dell’allenamento odierno sul proprio sito: “Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Juan Cuadrado presso il JMedical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si ferma Juana due giorni daldi Champions League contro il. Come comunicato dalla stessaattraverso il report dell’allenamento odierno sul proprio sito: “Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Juanpresso il JMedical hanno evidenziato unadi basso grado delfemorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

