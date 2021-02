Juventus | infortunio Cuadrado | i possibili tempi di recupero del colombiano

(Di lunedì 15 febbraio 2021): ididel. Le ultime notizie in vista della partita contro il Porto Secondo quanto riferito da Tuttosport, nella giornata odierna Juandovrebbe sottoporsi agli esami per valutare l’entità dell’alla coscia destra riscontrato sabato contro il Napoli. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Il quotidiano torinese rivela come ilrischi uno stop di 15/20 giorni, saltando così l’impegno col Porto e anche il successivo in campionato col Crotone. Leggi su Calcionews24.com

Il primo è arrivato già al 22' quando Hoedt, schierato in extremis per l'di Radu, ha ... Mercoledì laandrà a Oporto per gli ottavi di Champions, giovedì Milan, Roma e Napoli si ...Dopo la sconfitta di Napoli nella 22esima giornata di campionato, lae' rientrata a Torino dove oggi ha svolto il primo dei tre allenamenti in vista della gara ...la gravita' dell'. ...Infortunio Cuadrado: i possibili tempi di recupero del colombiano. Le ultime notizie in vista della partita contro il Porto ...La Juventus verso la sfida con il Porto con terzini e mediani obbligati, in avanti Morata verso la bocciatura in favore di Kulusevski ...