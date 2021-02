Juventus, Danilo: “Noi in corsa in tutte le competizioni, guardiamo con ottimismo il domani. Pirlo? Il futuro del calcio… “ (Di lunedì 15 febbraio 2021) "Penso sia stata positiva finora e guardiamo con ottimismo al futuro. Siamo in corsa in tutte le competizioni. Ci siamo qualificati come primi in un gruppo in cui c'era il Barcellona, il che non è un'impresa da poco. Abbiamo vinto 3-0 in trasferta e abbiamo fatto una grande prestazione".Sono le parole del laterale brasiliano bianconero Danilo che, intervenuto ai microfoni di "Uefa.com", ha analizzato il rendimento della squadra di quest'anno - dopo un avvio di stagione altalenante - che ha tenuto a lungo i bianconeri lontani dalla vetta. Il calciatore si è poi soffermato sull'evoluzione di Andrea Pirlo, subentrato sulla panchina della Juventus dopo l'esonero di Maurizio Sarri. "Pirlo tecnico duttile? Penso che questo ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 febbraio 2021) "Penso sia stata positiva finora econal. Siamo ininle. Ci siamo qualificati come primi in un gruppo in cui c'era il Barcellona, il che non è un'impresa da poco. Abbiamo vinto 3-0 in trasferta e abbiamo fatto una grande prestazione".Sono le parole del laterale brasiliano bianconeroche, intervenuto ai microfoni di "Uefa.com", ha analizzato il rendimento della squadra di quest'anno - dopo un avvio di stagione altalenante - che ha tenuto a lungo i bianconeri lontani dalla vetta. Il calciatore si è poi soffermato sull'evoluzione di Andrea, subentrato sulla panchina delladopo l'esonero di Maurizio Sarri. "tecnico duttile? Penso che questo ...

DiMarzio : #Juventus | #AlexSandro e #Danilo si raccontano in un'intervista doppia - Mediagol : #Juventus, Danilo: 'Noi in corsa in tutte le competizioni, guardiamo con ottimismo il domani. Pirlo? Il futuro del… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Juventus | #AlexSandro e #Danilo si raccontano in un'intervista doppia - ludovica1000 : RT @DiMarzio: #Juventus | #AlexSandro e #Danilo si raccontano in un'intervista doppia - sportli26181512 : Porto-Juventus, Alex Sandro e Danilo: 'Sarà una grande sfida': I due esterni della Juventus hanno parlato all'Uefa… -