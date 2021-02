Juve Stabia, annunciato un ritorno: firmato un anno e mezzo di contratto (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – La Juve Stabia ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2022, del centrocampista Sergiu Suciu, classe ’90. Il calciatore, natio di Satu Mare (Romania), ritorna a Castellammare di Stabia dopo la precedente esperienza, ed è cresciuto calcisticamente nel Torino per poi vestire le maglie di Gubbio, Crotone, Lecce, Cremonese, Pordenone e Venezia. Sergiu Suciu ha scelto il 30 come numero di maglia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Laha comunicato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2022, del centrocampista Sergiu Suciu, classe ’90. Il calciatore, natio di Satu Mare (Romania), ritorna a Castellammare didopo la precedente esperienza, ed è cresciuto calcisticamente nel Torino per poi vestire le maglie di Gubbio, Crotone, Lecce, Cremonese, Pordenone e Venezia. Sergiu Suciu ha scelto il 30 come numero di maglia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

