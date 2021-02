Juve, Pirlo in allarme in vista del Porto. Da Cuadrado ad Arthur, passando per Dybala: il punto (Di lunedì 15 febbraio 2021) Infermeria Juventus: le ultimissime sui rientri di Cuadrado, Dybala, McKennie, Arthur, Ramsey e Bonucci. Leggi su 90min (Di lunedì 15 febbraio 2021) Infermeriantus: le ultimissime sui rientri di, McKennie,, Ramsey e Bonucci.

ZZiliani : #Pirlo che accusa l'arbitro per il 'rigore dubbio' dell'1-0, considerando che i rigori netti contro la #Juve erano… - pisto_gol : Nelle ultime 9 giornate, Andrea Pirlo, con una Juve piena di Campioni, ha fatto 18pt. Come quelli che ha fatto Davi… - juventusfc : #NapoliJuve, le parole di Mister @Pirlo_official dopo la gara ?? - SergioSarres : @pistoligno_gol Fa pensare tutto questo incastrato non può essere un caso. Poi la Juve è logico che deve arrangiars… - Frank74dn : RT @duppli: Le proteste filmate al San Paolo e le parole di Pirlo non sono casuali. La Juve sta legittimamente giocando anche sul piano med… -