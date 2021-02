Juve, Cuadrado fermo almeno 10 giorni. Ma intanto riecco Dybala e Ramsey (Di lunedì 15 febbraio 2021) Se da un lato la rosa della Juve si è accorciata a causa degli infortuni, con Arthur e Cuadrado out per la gara di mercoledì contro il Porto, le buone notizie dovrebbero essere i rientri di Ramsey, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Se da un lato la rosa dellasi è accorciata a causa degli infortuni, con Arthur eout per la gara di mercoledì contro il Porto, le buone notizie dovrebbero essere i rientri di, ...

Il presente della Juventus leggi anche Cuadrado, lesione muscolare: salta Porto e Crotone ... Carriera & amicizia approfondimento Juve a - 8, mai così lontana negli ultimi 10 anni La loro carriera è ...

Juve, Cuadrado fermo almeno 10 giorni. Ma intanto riecco Dybala e Ramsey

Se da un lato la rosa della Juve si è accorciata a causa degli infortuni, con Arthur e Cuadrado out per la gara di mercoledì contro il Porto, le buone notizie dovrebbero essere i rientri di Ramsey, fermo per 4 turni per un ...

Non arrivano buone nuove in casa Juventus: la squadra di Andrea Pirlo dopo la sconfitta per 1 a 0 contro il Napoli di Gattuso dovrà ora concentrarsi sull’imminente impegno di Champions League ma dovrà ...

Situazione infortuni in casa Juventus in vista Porto: out Cuadrado, Dybala è un mistero, Bonucci quasi pronto.

